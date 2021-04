Avec l'installation de la première station ultramarine d'hydrogène " H2 " pour véhicules légers au siège du Sidelec à Sainte-Suzanne, la collectivité franchit un nouveau pas dans la transition énergétique. Lors du conseil syndical du 20 avril dernier les délégués ont ainsi acté une convention de mise à disposition gratuite de deux véhicules "Hyundaï Nexo" entièrement alimenté par cette nouvelle source d'énergie verte" écrit le Sidelec dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Sidelec)

C’est une volonté de montrer l’exemple et de valoriser l’énergie hydrogène " souligne Maurice Gironcel, Président du Sidelec Réunion. La station H2 permettra, à partir d’énergie solaire produite notamment en week-end, la production, le stockage et la distribution à une pression de 350 bars d’hydrogène gazeux. Cette installation s’ajoute à la réalisation de

l’Installation de Recharge Solaire pour 4 véhicules électriques IRSVE (Installation de recharges solaires pour véhicules électriques). Les deux dispositifs seront alimentés par le champ solaire de 30KWc sur ombrière.

Mafate : Poursuivre le déploiement du service public d’électricité

Développer des solutions innovantes pour une énergie durable. Dans le cadre du déploiement du Service Public d’électricité à Mafate, activement soutenu par les services de l’État, les partenaires institutionnels et la population, le Sidelec Réunion répond à l’appel À projet de l’Ademe sur les "écosystèmes territoriaux hydrogène". Pour un budget évalué à plus de

2 400 000 euros le syndicat d’électricité fait le choix du stockage hydrogène pour la réalisation du micro-réseau et de la centrale photovoltaïque mutualisée autonome d’Aurère.

Le Sidelec, adhère au GIP Mafate

Le cirque de Mafate étant au cœur du Parc National, il est aussi au centre d’enjeux transversaux. C’est pourquoi, à l’initiative de l’État, du TCO, des communes de Saint-Paul, de la Possession, du Département, du Territoire de la Côte Ouest (TCO), de la commune de Saint-Paul et de la Possession, du Parc National et de l’Office National des Forêts (ONF), il a été décidé de constituer un GIP Mafate qui sera la "cheville ouvrière" de la coordination des acteurs publics sur Mafate.

Il s’agit de favoriser une mise en cohérence des politiques publiques, d’assurer une capitalisation des différentes études réalisées sur Mafate et de proposer un lieu de débat et d’échanges entre les acteurs en intégrant les Mafatais. C’est tout naturellement que le Sidélec a décidé d’adhérer au GIP compte tenu du rôle de la collectivité en matière de développement d’énergie durable.

Plus de communes dans le programme "Watty à l’école"

Avec EDF-SEI, le Sidelec, est co-partenaire du programme "Watty à l’école" piloté par Sciences Réunion. Le bilan sur la période 2018-2020 a été présenté aux élus lors du Conseil Syndical. Tous ont qualifié que la Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE) est un enjeu pour le territoire car il s’agit de sensibiliser des plus jeunes à l’apprentissage des éco-gestes.

À noter que "Watty à l’école" est un programme qui a été sélectionné en 2012 par le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. Pour l’année scolaire 2018-2019, 23 écoles s’étaient inscrites, soit 4 544 élèves concernés. Pour l’année 2019-2020, 15 communes s’étaient inscrites, soit 3 485 élèves. Après un premier bilan positif le programme est reconduit jusqu’en 2023.

Enfin, à l’occasion de ce Conseil Syndical, l’assemblée a tenu à rendre un hommage à Max Banon (le dirigeant de la CGTR sud récemment dispsaru - ndlr)".