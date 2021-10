Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Sidélec présente ses nouveaux projets en termes d'éclairage et d'énergie. Ainsi pour réduire la pollution lumineuse, près de 8 millions d'euros ont été investis en 2021 afin d'économiser plus de 3 millions de killowats par an. Deux installations de recharge solaire pour véhicules électriques et d'autoconsommation pour les bâtiments du siège et de l'antenne sud seront réalisées, une première sur l'île. Le Sidélec présente aussi le projet Mafate village solaire : il s'agit de créer un véritable service public de l'électricité 100% énergie renouvelable et de lutter contre la précarité énergétique dans cette zone géographique. Le Sidélec présente également son tout nouveau logo. Nous publions ci-dessous le communiqué du Sidélec. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

