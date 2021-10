Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Comme chaque année, EDF présente son compte-rendu d'activité sur la concession (CRAC) au Sidélec Réunion, l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE). Ce rendez-vous incontournable permet au Sidélec de connaître l'état et la performance du réseau électrique, patrimoine des communes. Il s'agit de mesurer par des indicateurs, la qualité du service public d'électricité et la fiabilité du réseau. Par exemple, le Sidélec se montre très attentif au temps de coupure électrique et aux clients mal alimentés. Nous publions ici le communiqué du Sidélec. (Photo : Sidélec)

