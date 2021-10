Dans le cadre de la pérennisation de la fourniture d'électricité sur le cirque de Mafate, site isolé, un séminaire s'est tenu le 22 octobre 2021 à la salle Rwa Kaf à Sainte-Suzanne. Objectif : coconstruire avec les partenaires la stratégie de communication et valoriser les installations à énergie solaire. Nous publions ici le communiqué du Sidélec. (Photo : Sidélec)

En effet, en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité (AODE), le SIDELEC Réunion, avec le soutien de l’Etat, a pour objectif d’apporter le service public d’électricité aux 300 familles qui vivent dans le cœur habité du Parc National, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans une démarche partenariale, il s’agit avec les partenaires, l’Etat, les villes de Saint-Paul et de la Possession, le Parc National, l’ONF, EDF, le TCO, la Région Réunion, le Conseil Départemental, l’IRT et l’ADEME, de définir dans une première étape, l’identité graphique et les actions de communication à moyen terme.

Le maître mot, au vu des enjeux de la transition énergétique est la sobriété énergétique, " qui est déjà effectif sur Mafate " comme l’a indiqué Maurice Gironcel, Président du SIDELEC Réunion, mais aussi d’accompagner et de sensibiliser les acteurs économiques et les touristes, sur les gestes écocitoyens et les écogestes. Les prochains comités techniques sont prévus au premier trimestre 2022.