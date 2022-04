Publié le Vendredi 15 Avril à 15H05 / Actualisé le Vendredi 15 Avril à 15H07

"Le Groupe Intergouvernemental d'Expert sur le Climat (GIEC) lance une ultime alerte à la communauté mondiale : "C'est maintenant ou jamais". Il y a urgence à agir pour sauvegarder et protéger toute la biodiversité́. En d'autres termes il s'agit de créer enfin un monde dans lequel nous pourrons vivre en sécurité. La responsabilité́ est à la fois collective et individuelle" écrivent la Civis et le Sidelec dans uhn communiqué que nous publions ci-dessous. Les deux structures ont signé une convention ce vendredi 15 avril 2022.

