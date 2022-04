Mardi 26 avril 2022, suite au dernier rapport alarmant du Groupe Intergouvernemental d'Expert sur le Climat (GIEC), le Sidelec et la Civis se sont mobilisés pour la transition énergétique sur la base d'une convention de partenariat afin de faire face aux défis du changement climatique à l'échelle de La Réunion. Le Sidélec propose donc l'élaboration d'un " mémorandum sur le climat et la biodiversité " au sein de la Conférence Territoriale de l'Action Publique. Nous publions ci-dessous le communiqué du Sidélec. (Photo - Sidélec)

Le Groupe Intergouvernemental d’Expert sur le Climat (GIEC) lance une ultime alerte à la communauté mondiale : " C’est maintenant ou jamais ". Il y a urgence à agir pour sauvegarder et protéger toute la biodiversité́. En d’autres termes il s’agit de créer enfin un monde dans lequel nous pourrons vivre en sécurité. La responsabilité́ est à la fois collective et individuelle.

Cela passe par une véritable prise de conscience sur la nécessité d’un changement profond de nos modes de pensée pour construire un nouveau modèle de développement qui se veut durable. Cela veut dire que si les origines de la crise écologique avec ses conséquences funestes sont connues, non seulement nous devons tourner le dos aux énergies fossiles et mobiliser toutes les énergies renouvelables mais en plus reconnaître notre interdépendance avec la Nature. La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 en est une illustration.

À ce titre si l’accord universel sur le climat, adopté à Paris en 2015 est une avancée considérable nous sommes encore bien loin des engagements pris pour réduire les émissions de CO2 qui accélèrent le réchauffement du climat avec ses nombreuses conséquences, hélas, funestes. En fait, maintenir le statut-quo conduit l’humanité tout droit dans le mur. Cette voie extrêmement périlleuse a d’ailleurs été dénoncée par le secrétaire général de l’ONU qui le 21 mars dernier a déclaré " nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique ".

Ici même à la Réunion, Météo France indique que les dernières modélisations annoncent une hausse des températures de 3 à 5°C d’ici 2100. Cette hypothèse est réaliste d’autant que selon les scientifiques, l’île s’est déjà réchauffé de 1°C depuis 50 ans. Les conséquences sont déjà visibles : Records de température ; hausse des phénomènes climatiques. Nous avons encore en mémoire les cyclones Fakir, Dumazile, Berguitta et tout dernièrement Batsiraï et Emnati.

Ce sont les raisons qui ont conduit la Civis et le Sidélec Réunion à se mobiliser, à notre échelle, pour la Transition énergétique sur la base d’une Convention de Partenariat. Les enjeux sont identifiés : maîtriser la demande en énergie, réduire la consommation d’énergie fossile dans les transport, promouvoir un mix électrique décarbonné, développer les énergies alternatives. La Civis et le Sidélec sont dans l’action !

Nous sommes également conscient que des efforts sont encore à faire pour réduire les émissions de CO2 et tendre vers la neutralité carbone en 2050… Il convient de tout mettre en œuvre pour lutter contre cette multi crise : économique, sociale, environnementale et sanitaire. Un des leviers est de continuer à sensibiliser l’opinion publique.



A sept mois de la prochaine COP 27, qui se tiendra en Égypte nous devons encore plus nous mobiliser pour préserver la vie sur Terre. Notre responsabilité collective et individuelle est engagée.

Ainsi, pour faire face aux défis des changements climatiques, La Réunion, territoire insulaire, fragile et vulnérable doit parler d’une même voix.

Le Sidélec propose l’élaboration d’un " mémorandum sur le climat et la biodiversité " au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique, élargie aux forces vives, afin de porter au plus haut niveau nos intérêts dans la co-construction d’un projet Réunionnais fait par les Réunionnais.