Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Le 6 février marque la Journée nationale de prévention du suicide. L'occasion de rappeler que l'association SOS Solitude 974 organisera une table ronde en Facebook live le vendredi 19 février. De 13h30 à 16h, plusieurs intervenants se succéderont en direct pour aborder les différentes problématiques liées au suicide et notamment la nécessité de rassembler et de libérer la parole à ce sujet. Entre 2013 et 2015, en moyenne, 91 personnes sont décédées par suicide à La Réunion selon l'Observatoire régional de la santé océan Ondien (ORS). (Photo d'illustration RB Imaz Press / www.ipreunion.com )

