Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 28 minutes

Une centaine de personnes se sont rassemblées dans les jardins de la préfecture ce jeudi 8 avril 2021 pour protester contre "le manque de dialogue social entre les services de l'Etat et les syndicats des salariés durant la crise Covid-19". Soutenus par l'intersyndicale (CGTR SAIPER et FSU), les manifestants répondaient à un appel lancé au plan national. Le rassemblement a commencé dès 9h devant le Medef (syndicat patronal). Les personnels de santé se sont rassemblé à la même heure devant les locaux de l'ARS (Agence de santé régionale) dés 9 heures. Ils ont ensuite défilé entre le Medef et les jardins de la préfecture. Une délégation a été reçue par la directrice de cabinet Camille Goyet pour demander une égalité de traitement entre le public et le privé dans le domaine de la santé, notamment adapter la revalorisation salariale de 183 euros aux salariés du privé également (Photos mmo/www.ipreunion.com)

