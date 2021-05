Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

A l'appel de l'intersyndiale CGTR FAPT - CFDT S3C - FO COM - SUD PTT, les salariés de la Poste sont en grève ce mardi 18 mai 2021. Ils ont manifesté du Petit marché au carré piéton de Saint-Denis où se trouve la direction de l'entreprise. Ils réclament des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail. Le mouvement de protestation pourrait être reconduit ce mercredi. Plus d'informations à venir (Phio rb/www.ipreunion.com)

