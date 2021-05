Les jeunes du Pôle espoirs de judo de La Réunion disputent les demi-finales des tests-matchs à Amiens ce dimanche 23 mai 2021. Après presque une année de report et d'annulation en raison d ela crise sanitaire, les judokas peuvent enfin combattre - c'est autorisé en Métopole -, et espérer se qualifier pour les championnats d'Europe de Lettonie. (Photo : Sébastien Vigne)

-Des tests matchs début avril annulés au dernier moment-

Partis début avril pour disputer les tests-matchs nationaux, les jeunes du pôle espoir de judo avaient appris trois heurs avant la traditionnelle pesée, l'annulation de la compétition à cause des restrictions sanitaires. Un coup dur pour beaucoup de judokas dans l'incertitude quant au report de leur compétition. "On s'entraine pendant une an juste pour ça, forcement c'était une vraie déception avec l'annulation". déplore Baillis Ethen, élève de seconde qui concourra dans la catégorie cadet -46kgs.

Trois semaines plus tard, les judokas ont une nouvelle date de compétition : le 23 mai 2021. Les 28 sportifs du Pole sont arrivés le mardi 18 mai dans le Creps (Centre régional d'éducation physique) de Wattignies à coté de Lille en compagnie de leurs entraineurs pour enfin disputer les tests nationaux. "On joue des possibles sélections pour les championnats d'Europe Cadet le 15 aout en Lettonie, alors les jeunes sont très motivés", se réjouit Sébastien Vigne, l'un des cadres du Pôle espoirs.

-"Une année noire pour nous"-

Même si l'entrainement était autorisé pour les jeunes du Pôle Espoir pendant les différents confinements, les sportifs n'ont pas pu faire de compétition. "Au bout d'un moment, à force de s'entrainer entre eux, les jeunes tournent un peu en rond, ils se connaissent par cœur. Ils ont besoin de se mesurer à d'autres adversaires" note Sébastien vigne.

Entre les annulations de la majorité de leurs compétitions, "c'était un peu les montagnes russes cette année, c'était long et c'était une épreuve à surmonter", ajoute Baillis Ethen. "On a fait d'autres activités que du judo cette année pour ne pas lâcher et au final, personne n'a abandonné mais c'était une année noire pour nous."

Les jeunes judokas ne cachent pas leurs motivations à l'idée de faire face aux autres sélections régionales. "On va être qualifié, c'est même pas une option". Les test-matchs divisent la France en deux et le Pôle espoirs de La Réunion est classé dans la partie nord. Tous les sportifs combattent le dimanche 23 mai, les 8 meilleurs de la compétition nord s'affronteront avec les 8 meilleurs des test matchs sud lors des finales les 6 et 12 juin 2021.

-Le protocole sanitaire toujours strict-

Aucun changement sur le protocole sanitaire n'est envisagé par la fédération même avec l'assouplissement des mesures nationales. "Il y a tout un protocole mis en place pour que les sportifs ne se contaminent pas entre eux. Les jeunes font des tests PCR trois jours avant la compétition et s'isolent entre eux en plus du huis clos" précise Justin Guillemin, conseiller technique fédéral à la ligue réunionnaise de judo.

