Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'appel de la CGTR Santé et Action sociale, une mobilisation des aides à domicile est prévue devant les grilles du Conseil départemental ce jeudi 23 septembre 2021 à partir de 9 heures. Le syndicat dénonce "des salaires et des conditions de travail déplorables, une absence de reconnaissance de nos métiers et de leur rôle indispensable pour une société inclusive et solidaire" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

