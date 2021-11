Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Les agents des finances publiques annoncent un débrayage ce lundi 15 novembre 2021 pour protester contre la dégradation de la qualité de leurs services et contre le manque d'effectif auquel ils sont confrontés. Ils entendent ainsi répondre à l'appel d'une intersyndicale comprenant Solidaires Finances publiques et annoncent une série de débrayages sur des sites "de gros accueil". C'est d'abord à Saint-Paul que les agents de la fonction publique organisent cette mobilisation "devant les grilles" du Service des impôts, dès 7h30 et durant une heure. ( Photo rb / www.ipreunion.com)

