Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 23 minutes

"Malgré son dynamisme au cours des dernières décennies, le développement économique et social de La Réunion marque encore le pas par rapport à celui de la France métropolitaine" remarque l'Insee dans une étude publiée ce lundi 13 décembre 2021. La richesse créée par habitant est encore inférieure de 37 % à celle de la métropole. La pauvreté, monétaire ou au sens des privations matérielles et sociales, touche trois fois plus de personnes sur l'île. L'emploi y est en effet plus rare : seules 46 % des personnes de 15 à 64 ans ont un emploi, soit 20 points de moins que dans l'Hexagone, "ce qui engendre des inégalités de revenus plus élevées qu'au niveau national" commente l'institut de la statistique

