La 33ème édition du Salon de la Maison aura lieu du 30 avril au 8 mai 2022 au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint-Denis. Le thème retenu cette année est : "Imaginez la maison de vos rêves". Ce grand rendez-vous est très apprécié des Réunionnais, alors qu'environ 100.000 personnes font le déplacement chaque année. Pendant 15 jours, les visiteurs pourront aller à la rencontre de 300 exposants et 900 stands sur plus de 17.000 m2 de surface d'exposition (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un projet ? Des idées ? Envie de rénover votre intérieur ? Le Salon de la maison est l'occasion de se laisser porter par ses envies de maison, de piscine, de grand lit et d'imaginer son petit nid douillet.

Comme chaque année, le Salon proposera une offre et des stands variés, ainsi que de nombreuses découvertes autour de l’univers de la maison, de la construction à l’ameublement et la décoration en passant par la recherche ou le financement de projet immobilier à La Réunion. Le Salon de la Maison est un rendez-vous incontournable qui attire chaque année entre 100.000 et 110.000 visiteurs. "On rentre dans une nouvelle ère, où l'économie réunionnaise a été impactée. On veut rebondir, avoir une nouvelle dynamique. Nous voulons faire en sorte que l'on soit dans l'innovation et un confort de fonctionnement qui invite au rêve", explique Jacques Lowinsky, président de la Nordev.

- Un Salon solidaire -

Cette année, la Nordev a décidé de s'engager auprès de France Alzheimer Réunion. L'évènement se veut généreux et solidaire pour cette association qui vient en aide à près de 330 familles.

Le 29 avril prochain, en amont de l'ouverture du Salon, une soirée de gala est organisée. L'objectif est de lancer un appel aux dons pour l'association qui connaît de grande difficultés financières. "C'est un appel au secours car les dons sont moins importants depuis la crise Covid. Depuis 2022 on a dû supprimer certaines actions par manques de financements", indique Cécile Lechien, bénévole à France Alzheimer Réunion.

- 52.000 visiteurs en 2021 -

L’année dernière, et après deux ans d’absence en raison du Covid, le Salon de la Maison faisait son grand retour. Mais en raison des restrictions sanitaires, peu de visiteurs s’étaient déplacés.

L’édition avait dû faire face à une fréquentation en baisse, avec 52 000 visiteurs contre plus de 100 000 lors des éditions " classiques ".

- Infos pratiques -

Dates et horaires : Du 30 avril au 8 mai 2022 de 10h à 19h.

Accès : Parc des Expositions et des Congrès de la Nordev à Saint-Denis. Ligne de bus Citalis Ligne 5 /Ligne 10 /Ligne 27 /Ligne 27A /Ligne 31 / Ligne 33

L’accès se fera au niveau des guichets n° 2 (face à Monsieur Bricolage) et 3 (Le long de la rue Kerveguen).

Tarifs : 5 euros pour les adultes ; 2 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans.

Restauration : 1 restaurant panoramique de 700 couverts à l’étage du Hall C qui sera ouvert le midi, 2 snacks bars et 1 coin gourmand sur lequel on pourra retrouver les traditionnelles gaufres, crêpes, Hot-dog, samoussas, et confiseries en tout genre.

Renseignements : 0262 48 78 78

Plus d’informations sur www.salondelamaison.re