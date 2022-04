Pouvoir voyager en famille, prendre l'avion... C'est le rêve de nombreux Réunionnais, rendu possible par le dispositif de la continuité territoriale. Cependant, pour certains couples séparés, choisir qui de la mère ou du père pourra bénéficier du dispositif de la continuité territoriale pour ses enfants s'avère être un véritable casse-tête (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Avant le 1er avril 2022, le dispositif de la continuité territoriale était valable tous les ans. Il était alors déjà difficile pour des parents séparés de bénéficier du bon, ou du moins de se mettre d’accord pour savoir quel parent pourrait obtenir cette aide. Mais avec la réforme votée, les parents, même en mauvais termes, devront trouver un accord pour que chacun puisse voyager avec leurs enfants, tous les trois ans, tout en bénéficiant d’une aide financière pour le billet d’avion.

"Les enfants ont le droit à la continuité territoriale tous les trois ans. Le dispositif ne change pas. S’ils partent en voyage avec la maman, le père ne pourra pas bénéficier de l’aide l’année d’après. Il devra attendre trois ans", explique la Région Réunion.

Aux parents séparés donc, de trouver un terrain d'entente, pour que, l’un comme l’autre, puisse partir en vacances avec leurs enfants, sans se trouver lésé. Pascal, père de deux filles, a accepté d'évoquer sa situation. Séparés de la maman depuis plusieurs années, il envisage de se rendre en métropole l’année prochaine pour l’anniversaire d’un proche. Le problème, c’est que la mère de ses enfants compte partir cette année, en voyage. En recherche d’emploi, il pourrait bénéficier de l’aide de la Région, mais son ex-compagne, avec laquelle il est en conflit, compte bien user du dispositif. "C’est vraiment injuste. Mon ex-femme va pouvoir disposer du bon de la continuité territoriale cette année pour partir, alors que moi l’année prochaine, soit je devrais payer pleins pot les billets d’avion [ce qui représente presque 3 000 euros rien que pour ses deux filles ], ou alors renoncer à emmener mes enfants en métropole."

- Une aide allouée tous les trois ans –

Le vendredi 25 mars 2022, la réforme de la continuité territoriale a été votée à la Région. L’aide régionale au voyage est donc désormais allouée tous les trois ans. Son montant sera cependant augmenté pour les bénéficiaires à bas revenus et sera diminuée pour les plus hauts revenus. "Cette réforme rend le dispositif "plus cohérent et plus équitable" avait expliqué la conseillère régionale Lorraine Nativel.

Les bénéficiaires relevant des tranches 1 et 2 recevront respectivement une aide de 460 euros et de 360 euros. Les bénéficiaires de la tranche 3 percevront 200 euros.

L’aide est d’ailleurs valable, sans condition d’âge. "Chacun a le droit à une réduction du billet. Pour les bébés, il est possible de déposer un dossier. Dans ce cas l’aide se proportionnel au prix du billet, à savoir entre 75 et 90 euros", indique la Région.

La réforme intervient alors la Région connaît un taux d'endettement de 231% pour l’année 2021, "un taux plus haut que toutes les collectivités réunionnaises" a précisé le conseiller régional Wilfried Bertile lors d'une assemblée pléinière.

- Une aide de l'État -

Le dispositif de continuité territoriale se divise en deux aides, celui de la Région, désormais possible tous les trois ans comme expliqué ci-dessus, et celui de l'État où il y a un plafond unique réservé aux familles à faible revenu. C'est ainsi que les personnes dont le quotient familial est inférieur ou égal à 11.991 euros bénéficieront d'une aide de 360 euros.

"Le montant de l'aide unique représente environ 40% du prix moyen d’achat du billet d’avion constaté sur chaque liaison" souligne le ministère des Outre-mer. Les résident.e.s ultramarin.e.s désirant recourir à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport du corps) devront eux/elles aussi justifier d'un quotient familial inférieur ou égal à environ 11.991 euros. L'Etat crée également un dispositif spécifique en faveur de trois publics, à savoir les doctorants et post-doctorants qui pourront recourir une fois par an à la continuité territoriale et les artistes et acteur.rices culturel.lles qui en bénéficieront deux fois par an. Les "jeunes espoirs sportifs" quant à eux pourront y recourir quatre fois par an.

Afin de mieux accompagner les familles, l'Etat étend les droits d'accès à la continuité funéraire aux frères et sœurs des défunt.e.s. Les déplacements seront aussi possibles dans le cadre d'une dernière visite à un proche. Les déplacements sont également possibles entre outre-mers et seront pris en charge à 40% du prix du billet d'avion aller-retour.

Depuis le début de la mise en place du dispositif, entre 900 000 et 1 million de dossiers ont été traités, nous confirme la Région.

