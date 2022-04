Le 1er mai 2022, jour de la fête du travail, l'intersyndicale manifestera à Saint-Denis "contre l'injustice sociale et la précarité" ont annoncé les syndicats ce mardi 26 avril. La CGTR, FO, FSU, Saiper, Solidaires, Unef, Unsa, FGR-FP appellent les Réunionnais à descendre dans la rue "pour "faire entendre les revendications des travailleurs". Le traditionnel défilé partira du Jardin de l'État, pour se rendre devant la préfecture (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Ce 1er mai sera un nouveau rendez-vous, pour le nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron", souligne Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR "C’est le moment de faire entendre nos revendications et d’exiger un véritable changement pour gagner sur nos revendications, surtout sur la question de l’égalité sociale et les droits pour la population" souligne Jacques Bhugon, secrétaire général de la CGTR.

Lors du précédent quinquennat "les Outre-mer n’ont pas été entendus. Emmanuel Macron et son gouvernement ont accru les inégalités sociales et augmenté la pauvreté à La Réunion et dans les DOM en général" estime Jacques Bhugon. Il dresse ensuite une longue liste de griefs. "Le coût de la vie a augmenté, le pouvoir d'achat a baissé, la situation de l’emploi est mauvaise avec le développement de l’emploi précaire" cite-t-il notamment.

Ce 1er mai "nous allons nous mobiliser contre les projets de réformes d'Emmanuel Macron et entre autre, contre l’allongement de l'âge du départ à la retraite" lance le syndicaliste.

"L’extrême droite a été battue dimanche, c’est une bonne nouvelle pour la démocratie et pour nos libertés individuelles et collectives" remarque le secrétaire général de la CGTR. "Mais il faut aussi se dire que le score du RN, en nette progression par rapport à la présidentielle de 2017, est le signe d’une profonde fracture de la société, d’un désarroi et d’une grande colère de nombreux citoyens confrontés à l’injustice sociale"commente Jacques Bhugon. "À la Réunion c’est un vote de sanction contre la politique anti sociale de Macron dans les DOM d’une manière générale durant sa mandature" ajoute-t-il.

Les revendications de l’intersyndicale

- de vrais emplois – emplois statutaires et CDI – une vraie politique de formation professionnelle – conditionnalité des aides publiques.

- salaires et coût de la vie – SMIC à 2000 euros et revalorisation des grilles de salaires, des minima sociaux, des retraites et des bourses d'études, égalité salariale femme/homme - Indemnité de vie chère pour tous

- amélioration des services publics, plan de rattrapage des emplois, dégel du point d’indice.

- retraite à 60 ans à taux plein.

- amélioration de l’accès aux logement – construction de logements à la hauteur des besoins

- temps de travail à 32H - Application des conventions collectives nationales

- des mesures politiques immédiates de réduction d'émission de Co2, d'ici 3 ans pour éviter un réchauffement climatique aux effets irréversibles, dernier rapport du GIEC 2022;

ma.m / www.ipreunion.com / [email protected]