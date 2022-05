Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 14 heures

Une grande solitude pour les mères, une grande souffrance pour les soignant.e.s. C'est ce qui ressort de l'étude Mater-Covid 19" menée par Cécile Schantz et Virginie Rozée, chercheuses à l'Institut de recherches pour le développement (IRD) et à l'Institut national d'études démographiques (Ined). Les scientifiques ont dévoilé les premiers résultats de leur enquête ce jeudi 12 mai 2022. Le projet a été mené dans deux maternités d'Île de France et de La Réunion afin "d'analyser le vécu des femmes et des soignant.es en pleine pandémie" lors des confinements et des restrictions sanitaires (Photo : mp/www.ipreunion.com)

