À compter du 01 juin 2022, et conformément à la décision de la Direction Générale des Douanes de janvier 2019, les opérations de dédouanement et de taxation seront désormais sous la responsabilité des transporteurs de marchandises. À La Poste, cette évolution va se traduire par un processus de dédouanement modernisé via des outils numériques permettant ainsi de fluidifier les flux entrants sur le territoire de La Réunion. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

