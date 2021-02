Professionnel de la santé et sportif aguerri, Mathieu Bonnefon empoignera sa bicyclette du 2 au 4 avril pour un tour de l'île de la Réunion dans le cadre de son Réuni'Tour. Cette initiative vise à recueillir des fonds pour financer deux simulateurs IRM, mais également pour égailler les séjours des enfants hospitalisés avec des visites de clowns. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com )

Sportif et engagé, Mathieu Bonnefon s'est lancé le défi de parcourir à vélo le tour de La Réunion du 2 au 4 avril en soutien aux enfants hospitalisés. Son Réuni'Tour a pour but de récolter des fonds qui permettront d'améliorer les séjours des enfants dans les hôpitaux Réunionnais. En contact au quotidien avec la marmaille dans le milieu médical, il était naturel pour lui de s'engager à travers ce projet sportif. "Je suis un passionné de sport. La Réunion possède un potentiel incroyable pour les cyclistes. J'ai ensuite voulu donner du sens à ce tour de l'île en défendant une cause qui me concerne directement". En tant que manipulateur radio, métier lié à l'imagerie médicale, Mathieu Bonnefon se sert des examens d'IRM et d'échographies pour identifier et photographier des zones précises du corps.

Partenaires du projet, l'association Éclats de l'île et les CHU de Saint-Pierre et Saint-Denis pourront, grâce aux dons, organiser des passages de clowns dans les services pédiatriques. La somme amassée par cette opération a aussi pour objectif de mettre à disposition des hôpitaux deux IRM pour enfants. Ces simulateurs spécialisés permettent "d'éviter les anesthésies générales et autres traitements lourds, explique Mathieu Bonnefon. Ils aident à capter l'attention des enfants afin de réaliser l'examen sans difficulté." Des fresques décoratives dans les services pour enfants sont également concernées par ce projet qui verra Mathieu Bonnefon parcourir près de 500km et affronter 13 000m de dénivelé positif.

Lire aussi : Ces clowns qui font rires les enfants malades dans les hôpitaux

Chaque kilomètre enregistré par Mathieu permettra de rapporter de nouveaux fonds grâce aux entreprises qui soutiennent l'initiative. "Nous avons actuellement une vingtaine de partenaires, informe Félicie Touet, chargée de projet chez Éclats de l'île. Une prévente de maillots de vélo est également disponible en ligne durant le mois de février." Les dons des partenaires peuvent aller de 1 à 10 euros par kilomètre parcouru et 200 euros pour chacune des 6 étapes réalisées. Pour les particuliers qui souhaiteraient soutenir l'initiative, une cagnotte sera ouverte 45 jours avant le départ du tour.

Pour apporter de la clarté à leur démarche, l'équipe du Réuni Tour a établi des seuils d'objectifs en fonction des dons reçus. Le communiqué de Réuni Tour précise que "les dons des entreprises participantes sont déductibles des impôts à hauteur de 60%. Pour les particuliers, ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôts sur le revenu de 66%.

- Les moyens d'atteindre leurs objectifs -

Lors de ce tour complet de La Réunion, Mathieu Bonnefon traversera un maximum de villes et petits villages dans le but de rencontrer les gens venus le soutenir. "Nous avons prévus des rencontres dans des écoles pour sensibiliser aussi bien les petits que les grands aux nécessités liées à l'hospitalisation des enfants." Mathieu et son équipe espèrent que "ce projet touchera et suscitera de l’engouement, de l’excitation, de l’émotion et surtout qu’il soit une réussite. Nous avons tous dans nos vies respectives un lien avec les enfants et/ou le sport. L’île de La Réunion est un lieu exceptionnel pour l’éducation de nos enfants de part sa mixité et sa diversité et cette île représente un incroyable terrain de jeu sportif. Amoureux du sport et pour l’amour de ces marmailles...ALLONS !! "

Le parcours de Mathieu Bonnefon est détaillé jour par jour aux adresses suivantes :

Parcours de la première journée : https://www.relive.cc/view/ vevYDg7edJq

- Parcours de la deuxième journée : https://www.relive.cc/view/ vmqX25do7oO

- Parcours de la troisième journée : https://video.relive.cc/ 12832284001_relive-tracker_ 1611214045505.mp4?x-ref=site

Il est également possible de suivre l'opération sur la page Facebook Réuni'Tour et sur le compte Instagram du projet.

ha/www.ipreunion.com / [email protected]