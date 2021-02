Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

L'association de bénévoles Sport Prévention Éducation (re)lance son tour de La Réunion à vélo ce samedi 13 février avec une première étape entre Saint-Denis et Saint-André. Celui-ci avait d'abord été annulé à cause de la crise sanitaire. Une quarantaine de participants se relaieront lors des cinq étapes de ce tour long de 250 km. Une initiative à double enjeu pour l'association : d'un côté un défi sportif intergénérationnel et de l'autre une sensibilisation des cyclistes et des automobilistes aux dangers de la route. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

