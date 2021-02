Depuis le milieu de semaine en effet, toutes les compétitions sont interdites, quelle que soit la discipline. Le mouvement sportif réunionnais prend plutôt mal les nouvelles dispositions prises par la préfecture de la Réunion. Car, globalement, il ne les comprend pas... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tout le monde le pressentait mais personne n’osait réellement y croire. Mercredi, la Préfecture a sifflé la fin de la récréation pour le sport réunionnais avec l’interdiction immédiate de compétition sur le territoire jusqu’au 4 mars prochain pour les raisons que l’on sait et qu’il ne convient plus d’expliquer.

Sonnés, KO debout, les sportifs réunionnais, dirigeants, entraîneurs, pratiquants, ont réagi. Notamment sur les réseaux sociaux, lieu de tous les débats, bons ou pas, mais terrain de liberté écrite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle a été plutôt mal prise. Gisèle est " triste ", Maxime écrit que c’est " du délire ", Nathalie dit être " prise en otage ", Pascal regrette que la " destruction continue ", Wendy est " en colère ", Nénette est " écoeurée ", Manu parle " de scandale, de honte ", Myriam pense " qu’ils veulent nous tuer à petit feu ", Marlène résume la situation ainsi " consommer, travailler, le reste est interdit "…. Quant à Jean-Marc, il doit avoir dans un coin de la tête de tube de feu Tonton David quand il écrit être " qu’on nous prend pour des cons".

Certes, Timon pense que " c’est logique ", Philippe rappelle que les " regroupements augmentent les risques de transmission " mais globalement la vox populi est dans l’incompréhension, un mot qui revient à chaque fois lorsqu’on gratte un peu plus auprès de dirigeants du monde sportif. " C’est vrai que le sentiment est partagé, que la situation est inquiétante avec les variants, le taux d’incidence, les clusters, les EVASAN et que l’objectif est de protéger dans l’intérêt général qui doit primer… mais d’un autre côté, rien ne prouve que le sport soit un élément déclencheur.

Or le sport est important pour la santé. Il y a donc une dichotomie qu’on ne comprend pas", commente Dominique Goumane, directeur des sports à la ville de Saint-André et président de l’ANDIISS au niveau régional (association nationale des directeurs et intervenants d’installations et de services des sports).

" Une décision est une décision. On peut s’interroger ici sur le fondement de la décision. Le fondement n’est pas compris ", reprend Stéphane André, organisateurs de trails. "Je comprends qu’on rouspète alors qu’on autorise d’autres types de rassemblement. Chacun voit sa chapelle mais je pense que c’est difficile à statuer. C’est pour cela que je ne tire pas sur l’ambulance. Le sport reste considéré comme non essentiel. Une partie est aujourd’hui est interdite mais quand on coupe la poire en deux, on mécontente tout le monde. Entre cohérence et incohérence, ils sont sur une ligne de crête qui est complexe. "

- Incohérence et paradoxe -

Incohérence, le terme revient souvent également. Le mot paradoxe est employé aussi. Le paradoxe de protocoles incompréhensibles d’une pratique à l’autre, entre ERP et domaine public. On peut courir en peloton ici mais pas là. On pouvait, jusque-là, se retrouver à 16 dans une mêlée de rugby mais on ne pouvait pas faire de compétition de cyclisme. Sans parler des différences de règles entre le sport en milieu associatif et l’EPS à l’école… Allez comprendre.

" On a du mal effectivement ", glisse Florence Noel, la présidente de la ligue de volley-ball. " On ne prend pas très bien cette décision. Elle est tombée brutalement. Certes, il y avait eu une sorte de pré-annonce la semaine précédente lors de la visio-conférence entre le mouvement sportif et le Préfet mais on ne comprend pas ce qui motive cette décision. L’ARS a-t-elle constaté un cluster en milieu sportif ? Non. "

La n°1 de la LRVB a conscience que " la situation évolue défavorablement " mais rappelle que le milieu sportif a mis en place des protocoles " rigoureux, qui ont été appliqués… on a ramené des résultats. On prend donc cette décision comme une sanction plutôt qu’un encouragement. Il y a un manque de reconnaissance. " Jean-Louis Prianon, secrétaire général de la Ligue réunionnaise d’athlétisme, invité sur Réunion 1ere vendredi matin, tenait sensiblement le même discours.

Daniel Sangouma, directeur de l’OMS de Saint-Denis, argumente à son tour. " Le sport est l’endroit où la notion des règles et du respect des règles est quotidienne. Alors une règle de plus dans le milieu sportif, ça ne gêne pas les gens. Là, on nous infantilise, alors que nous avons démontré que nous étions des adultes responsables. On nous prend pour des imbéciles ", lâche l’ancien recordman du monde du 4x100 m.

Henri Fontaine, le président du comité régional de natation, parle " d’injustice " par rapport au travail accompli. Les protocoles ont ainsi permis de regrouper près de 300 nageurs sur certaines compétitions comme les interclubs et le traditionnel meeting de fin d’année, avec des tentes pour chaque club, un sens de circulation... C’est un véritable coup de poignard pour la natation réunionnaise qui a " tout respecté " et qui, aujourd’hui, organisera une compétition pour les seuls nageurs estampillés haut-niveau au Chaudron. Mais que faire des autres ?

- "L’être humain a peur du vide et le vide s’appelle Covid" -

Que faire désormais pendant les entrainements de sports collectifs sans pouvoir se toucher. De la préparation individuelle, de la baballe… au moment du money-time de la saison. Le judoka peut ainsi s’essayer à l’ " air judo ", le boxeur frapper son sac encore et encore tel un shadok… Dominique Goumane résume la problématique ainsi. " On ne peut plus se projeter. On ne peut plus rien planifier, c’est terrible. L’être humain a peur du vide et le vide s’appelle COVID. "

Jean-Louis Prianon, un brin usé peut-être, demande presque qu’on stoppe tout un certain temps pour éviter l’annulation de compétitions à J – 2. Les dirigeants vont donc se pencher à nouveau sur le casse-tête des calendriers… tandis que les entraineurs vont devoir être inventifs, pour s’adapter encore pour enrayer la chute de 30 à 40% de licenciés observée par tous… et qui a donné naissance à une pratique sauvage incontrôlée parfois et dangereuse peut-être finalement en terme sanitaire !

La fatigue est là, le ras-le-bol est proche. " De nombreuses associations sont au bord de la rupture ", prévient Dominique Goumane. Hervé Brelay, président du club de basket de Saint-Paul, qui, il y a quelques mois, avait lancé le collectif des présidents d’association sportive 974, pour que les sportifs péi soient entendus, témoigne : " Le collectif en est resté au stade de la lettre ouverte puis tout le monde s’est replié logiquement sur ses contraintes de club. ". Le Saint-Paulois se dit résigné. " Je ne comprends pas avec mes armes à moi, comme on passe du tout au rien. Mais je ne suis ni médecin ni Préfet."

Y aurait il donc un problème de communication à l’origine de cette incompréhension quasi unanime ? " La gestion de cette crise est un échec car nous nous n’avons pas été concertés. Ils sont dans leur logique et pas dans la logique ", clame Daniel Sangouma. " Il y a eu des réunions mais on a l’impression de ne pas être écoutés. De plus, le CROS, qui est là pour défendre les intérêts du sport à la Réunion, a été transparent ", poursuit accusateur, Dominique Goumane. " Les décisions ont été prises sans aucun retour du terrain ", glisse Hervé Brelay.

- "On ne nous consulte pas" -

" L’ARS et la Préfecture ont pris cette décision de manière unilatérale. Le sport est quantité négligeable. C’est la preuve que nous ne sommes pas une nation sportive. Il y a un manque de discernement chez nos idylles. On marche sur la tête. Je note plus largement une mise à l’écart du citoyen. On ne nous consulte pas. C’est une politique d’un autre temps. Il y a un manque de travail collaboratif. C’est à celui qui sera plus blanc que blanc, qui mettra le masque le plus haut possible sur les yeux. Le peuple subit. On nous prend pour des moutons ", se lâche, en colère, Jean Marc Hardy, le président de la Dominicaine Athlétisme.

Lui aussi parle des problèmes sanitaires à venir liés au manque d’activités physiques. " C’est cata ", dit-il. " Le sport est vital pour la santé. Il faut arrêter de traiter les conséquences et s’attaquer aux causes. Aujourd’hui, on arrête le sport… c’est le serpent qui se mord la queue. " " Les enjeux du sport santé ne sont pas pris en compte ", appuie Florence Noël.

Le sport moyen de prévention. L’idée revient souvent. Jean-Louis Prianon l’évoque aussi. " Les sportifs peuvent prêcher la bonne parole du stade à la maison. " Sur les gestes barrière et autres notions. Avec l’arrivée prochaine des tests salivaires rapides, on pourrait tester les sportifs en arrivant sur leur lieu de pratique ", abonde Stéphane André. Et contribuer ainsi à la lutte contre le COVID. Les idées émergent. Elles mériteraient quelques tours de table. La ligue réunionnaise d’athlétisme en organise un le 20 mars prochain avec l’ensemble des clubs affiliés. Pour avancer et être écouter davantage. Le mouvement sportif est un peuple qui ne veut plus souffrir…

lb/www.ipreunion.com / [email protected]