Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que ce samedi 20 février 2021 avaient lieux les sélections en équipe de France de bloc jeunes à Karma (Biolérussie) , six Réunionnais, un minime, deux juniors et trois cadets, ont tenté leur chance. Parmi eux, Max Bertone et Kintana Iltis, sont sélectionnables et attendent maintenant la sélection finale de la fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME) pour intégrer l'équipe de France de bloc jeunes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la FFME 974.

