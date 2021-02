Covid-19 oblige, le calendrier et l’organisation de la Coupe de France ont été totalement chamboulés cette année. Le doute planait encore en janvier sur le maintien ou non de la compétition pour les clubs amateurs. Finalement, feu vert a été donné, pour le plus grand bonheur des joueurs de M'Tsapéré.

Le FC M'Tsapéré rêvait en effet d’entrer en lice, pour la première fois dans l’histoire du football mahorais, pour les 32ème de finale de la Coupe de France. Ce sera chose faite cet après-midi puisque l’équipe mahoraise affrontera la SO Romorantin pour une place en 16ème de finale.

Pensionnaire de Nationale 2 où ils occupent la 4ème place de leur groupe, les joueurs de Romorantin ont l’avantage du terrain mais aussi de la forme physique puisqu’ils ont joué ces deux dernières semaines, le 7ème tour et le 8ème tour de la Coupe de France, respectivement contre Tours (victoire 1 à 0) et contre Orléans (1 – 1, 4 tirs au but à 2).

Les joueurs de M'Tsapéré ont quant à eux vu leur préparation perturbée. D’une part, par une situation sanitaire difficile à Mayotte puisque le territoire est en confinement face à l’aggravation de l’épidémie. Pour ne rien arranger, l’île subit depuis plusieurs jours de fortes intempéries, rendant difficile tout entraînement.

Enfin, en partance pour la Métropole pour le match qui devait initialement avoir lieu le week-end du 20 février, des cas de Covid-19 ont été découverts au sein de leur effectif, provoquant un véritable imbroglio lors de leur transit à La Réunion pour rejoindre l’Hexagone. Après avoir craint de déclarer forfait, tout est finalement rentré dans l’ordre, le match ayant été reporté à ce jeudi 25 février.

Ce sera donc un véritable défi physique et sportif pour les joueurs mahorais qui croient malgré tout en leur capacité de réitérer leur exploit de décembre dernier, lorsqu’ils avaient défait la Saint-Pierroise, pourtant favorite, à La Réunion (1-1, 5-4 aux tirs aux buts).

Lire aussi : Foot : le FC M'tsapéré bat la Saint-Pierroise aux tirs au but

www.ipreunion.com / [email protected]