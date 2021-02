C'est à Trois-Bassins qu'Imaz Press a rencontré la surfeuse Alice Lemoigne. Championne du monde, d'Europe et de France, ce petit bout de femme paraît bien petite à côté de sa longboard, qui mesure plus de deux mètres. Ca ne l'a pas empêché de rafler de nombreux titres en compétition, et ce dès son plus jeune âge. Rencontre avec une championne, passionnée de surf mais aussi engagée pour l'écologie (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est son frère qui l'a inspirée à se lancer dans le surf lorsqu'elle était enfant. Et dès huit ans, Alice Lemoigne entame les compétitions, et les remporte les unes après les autres. C'est en 2016, à l'âge de 16 ans qu'elle décroche le titre de championne européenne. Depuis, elle s'est hissée six fois à la première place des championnats d'Europe, mais aussi cinq fois aux championnats de France. Et surtout, en 2019, elle est sacrée championne du monde. Une promesse qu'elle s'était faite dès son plus jeune âge.

• Alice Lemoigne se confie sur sa carrière, regardez :





Poussée par la multiplication des attaques de requin, la Réunionnaise s'est envolée quelques années pour Biarritz afin de continuer sa carrière professionnelle. Cela ne fait qu'un peu plus d'un an qu'elle est rentrée à La Réunion. "Je ne regrette pas ma décision, j'ai pu enchaîner les titres mondiaux, nationaux et européens en 2019" explique-t-elle.



A côté de sa carrière de surfeuse, Alice Lemoigne milite pour l'écologie. "J'interviens en tant qu'agent d'animation dans des activités nautiques et de développement durable, notamment auprès des jeunes" souligne-t-elle. "Mes journées sont intenses, mais j'aime ce que je fais" confie la championne, qui s'entraîne sans relâche. Regardez :

mb/rb/www.ipreunion.com / [email protected]