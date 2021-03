Dans le cadre des élections du Comité régional olympique et sportif (CROS) prévues le 17 avril 2021, Adolphe Pépin, actuel vice-président du CROS, se présente en tant que tête de liste. Ce samedi 13 mars il a donné les principaux axes de sa candidature et présenté les 14 autres membres de sa liste "Ensamb pour le Sport Objectif 2024" . Le président de la ligue de basket, Johan Guillou, brigue lui aussi la présidence. (Photos : Adolphe Pépin)

Candidat à la présidence du CROS pour succéder à Monique Cathala, l'actuel vice-président Adolphe Pépin présente les grands axes de sa liste, divisés en quatre thématiques :

• Sport, Education et Citoyenneté : "ayant le sport scolaire (USEP / UNSS) avec nous soit 40.000 licenciés jeunes, nous nous engageons dans la communication et l'accompagnement sur la carte passerelle Génération 2024 et le dispositif d'aide à la prise de licences des jeunes" indique Adolphe Pépin.

• Sport et Professionnalisation : la liste souhaite "renforcer la formation et l'accompagnement des dirigeants bénévoles" et accompagner davantage les associations dans leur demande de subventions.

• Sport, Santé et Bien-être : la liste d'Adolphe Pépin mise sur la lutte "contre la violence dans le sport", en s'appuyant notamment sur l'association Colosse aux pieds d'argile. Face à la crise sanitaire actuelle, le vice-président du CROS a aussi appelé à une continuité du sport. "Déjà lors de la venue de Martine Duclos, médecin du sport, en février 2020, elle nous alertait sur la nécessité de continuer le sport, le premier médicament" rappelle Adolphe Pépin.

• Sport, Politiques publiques et Haut niveau : "au niveau régional, bien sûr nous avons les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) tous les 4 ans, mais nous devons inciter les ligues à faire des échanges dans l'océan Indien pendant les 4 années. Un projet qui nous tient à coeur de relancer : la valorisation de nos champions et l'organisation à nouveau des Victoires du Sport" détaille Adolphe Pépin, qui souhaite aussi "moins de discriminations" vis-à-vis de la participation des Réunionnais et des Mahorais aux JIOI.

Par ailleurs, au sein du comité, "des commissions par thème seront créées ou renforcées" sur les axes suivants : "pleine nature, manifestations sur route, sport de raquettes, femme et sport, sports de combat, sport et écologie, et aussi la communication au sens général".

Adolphe Pépin déplore un manque de "solidarité" dans le monde du sport local. "Dans ce contexte Covid, le CROS a participé aux réunions avec les instances, diffusé les informations aux ligues, nous avons été à l'origine de la compilation des protocoles fédéraux en collaboration avec les ligues. Mais malheureusement c'est ce qui nous a manqué le plus : la solidarité. Lorsque nous menions des actions en faveur du mouvement sportif, d'autres montaient des comités parallèles pour mieux se faire remarquer" déplore-t-il.

Concernant le scrutin de liste, un changement de mode pour cette élection, Adolphe Pépin a précisé qu'il refusait "de politiser cette élection : le sport doit rester aux sportifs".

- Présentation de l'équipe -

La liste regroupe 15 bénévoles du mouvement sportif. "Nous aurons un mélange de membres de l'équipe sortante amenant toute leur expérience, et des nouveaux membres au nombre de 7 sur 15 (soit un renouvellement à 46%) qui ont voulu s'investir à nos côtés au vu du travail accompli et qui nous apporteront leur expérience de bénévoles de leurs ligues respectives" précise Adolphe Pépin.

"Nous avons veillé à tendre vers la parité et nos dirigeantes féminines au nombre de 6 auront toute leurs place au sein de notre CA avec une féminisation à 40%" ajoute-t-il. Seuls deux présidents de ligues intègrent cette liste, "ce qui donne de la disponibilité pour les autres membres" estime le vice-président du CROS.

"Avec le bilan que nous présentons et le sérieux de notre programme et de notre équipe, un certain nombre de présidents de ligues nous ont promis de nous soutenir. Et nous faisons confiance à leur bon sens. Notre programme est bien sûr en lien avec nos missions. Il y a de gros chantiers devant nous, des défis à relever, et nous avons l'ambition, la détermination, et je compte sur le courage de notre équipe de dirigeants bénévoles que je remercie."

Pour rappel, le sport fédéral représente 160.000 licenciés à La Réunion : le football avec 27.000 licenciés, le sport scolaire 1er degré avec 21.000, l'UNSS avec 20.700, le tennis 8.850, la natation 4.400, le Karaté 4.200, le judo 3.200, le basket 2.800, et la boxe à 478 licenciés.

