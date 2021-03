Le tournoi qualificatif olympique (TQO) européen se déroulera du 18 au 21 mars 2021 à Budapest en Hongrie. Au total, dix athlètes français participeront à ce premier TQO pour tenter de décrocher leur qualification olympique. Il faudra pour cela arriver en final car les deux meilleurs lutteurs de chaque catégorie de poids qualifieront leur nation pour les jeux. Le Réunionnais Charles Afa (Lutte club de Saint-Joseph) va concourir en catégorie de -74kg (Photo Comité régional de lutte)

C’est en Azerbaïdjan que l’équipe de France de lutte libre a décidé d'effectuer sa préparation pendant une mois pour affronter au mieux ce tournoi capitale. "La lutte libre sera représentée par trois lutteurs (dont Charles Afa en -74kg) tout comme la Lutte Gréco-Romaine. La lutte féminine sera quant à elle la sélection la plus étoffée avec 4 lutteuses engagées'" précise le Comité régional de lutte.

Charles Afa, qui a remporté 2 médailles internationales depuis le début de la saison, est le premier réunionnais à atteindre cette phase de qualification. Depuis son départ de La Réunion et du centre formateur de Saint-Joseph en 2014 pour intégrer le pôle espoir de Font-Romeu, Charles en a fait beaucoup de chemin. "Son parcours, jonché de succès et de déceptions, lui a permis de faire sa place parmi l’élite ! Etre à la porte des JO est un privilège et toute la lutte réunionnaise est très fière d’avoir un représentant à ce niveau" commente le Comité régional de lutte.

Le Réunionnais luttera et tentera de décrocher son billet pour Tokyo ce jeudi 18 mars. Les nations non qualifiées auront une nouvelle chance lors du TQO mondial qui aura lieu fin avril 2021.

