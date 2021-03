En raison de la reprogrammation des championnats de France par la FFME (fédération française de la montagne et de l'escalade), des épreuves sélectives de remplacement sont proposées dans les trois disciplines, à savoir le bloc, la vitesse et la difficulté. Neuf athlètes réunionnais répondent aux critères d'accès des sélectifs en équipe de France et sont donc actuellement en lice. Nous publions ci-dessous le communiqué de la FFME. (Photo : FFME 974)

Le deuxième sélectif en équipe de France de bloc jeunes se déroulera le 20 mars à Rungis. Chez les minimes Max Bertone du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer, Tolani Etchar et Quentin Parachou du club 7alouest participeront à ce sélectif. Nous retrouverons aussi le cadet Louis Fechoz du club Austral Roc et les juniors Kintana Iltis du club Austral Roc et évoluant au Pôle France de Voiron et le junior Iliann Cherif du club Austral Roc. Ces sélectifs donneront accès aux championnats d’Europe jeunes au début du mois de mai 2021 en Russie.

Le deuxième sélectif en équipe de France de bloc seniors se déroulera le 21 mars à Rungis. Manon Hily du club 7alouest, reprend la compétition après avoir du s’arrêter l’an dernier à cause d’une blessure. Lucile Saurel du club Austral Roc concourra aussi en sénior. En surclassés nous retrouverons la cadette Oriane Bertone du club 7alouest et membre de pôle espoir outre-mer, la junior Kintana Iltis du club Austral Roc et évoluant au Pôle France de Voiron et le junior Iliann Cherif du club Austral Roc. Ces sélectifs donneront accès au circuit de la coupe du Monde de bloc séniors.

Merci à Vincent Etchar et Stefano Bertone pour l’accompagnement de ces jeunes sportifs. Grâce à l’engagement et au soutien de la fédération nationale FFME, du CREPS, de la préfecture et de la DRAJES, 8 athlètes réunionnais ont réussi à se déplacer sur ces sélectifs en Métropole.