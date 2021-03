Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) félicité les trois athlètes réunionnais pour leurs podiums lors du deuxième sélectif en équipe de France de bloc jeunes qui s'est déroulé samedi 20 mars à Rungis. Kintana Iltis, du club Austral Roc et évoluant au Pôle France de Voiron, remporte une médaille d'or en junior. Max Bertone du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer remporte une médaille d'argent en minime. Tous les deux sélectionnables, ils sont dans l'attente de la sélection finale de la FFME pour intégrer l'équipe de France de bloc jeunes et participer aux championnats d'Europe jeunes au début du mois de mai 2021 en Russie. (Photo : FFME 974)

La Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) félicité les trois athlètes réunionnais pour leurs podiums lors du deuxième sélectif en équipe de France de bloc jeunes qui s'est déroulé samedi 20 mars à Rungis. Kintana Iltis, du club Austral Roc et évoluant au Pôle France de Voiron, remporte une médaille d'or en junior. Max Bertone du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer remporte une médaille d'argent en minime. Tous les deux sélectionnables, ils sont dans l'attente de la sélection finale de la FFME pour intégrer l'équipe de France de bloc jeunes et participer aux championnats d'Europe jeunes au début du mois de mai 2021 en Russie. (Photo : FFME 974)