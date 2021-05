Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Au terme des deux courses de ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 à Navarra au pays basque espagnol, le pilote réunionnais de 12 ans Enzo Hoarau cumule deux arrivées ddans le top 5. Après une première course samedi où il a terminé P5, il a récidivé le dimanche dans la course 2 en alignant une nouvelle arrivée très solide parmi un groupe de pilotes dont certains sont redoublants de la catégorie (Photo D.R.)

