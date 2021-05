A l'occasion de l'ouverture de saison de la série Minivert Nationale organisée par la Fédération française de motocyclisme, Enzo Hoarau avait rendez-vous en Charente-Maritime sur le terrain international de Saint Jean d'Angély. Le test s'est montré concluant, selon l'équipe qui le suit à La Réunion. (Photos : Enzo 33 Fasty Foxy)

La compétition organisée par le club local Moto Clun Angérien "était impatiente de revenir à la compétition après ces longs mois de disette du fait des restrictions liées à Covid-19" note l'équipe de soutien d'Enzo Hoarau, "Enzo 33 Fasty Foxy".

"Engagé en 85cc au guidon de sa KTM, Enzo portant le numéro 99 pour les compétitions MX venait avant tout pour se tester dans cette compétition et découvrir ce terrain légendaire" note l'équipe.

Enzo a terminé P10 de la deuxième course, le prochain rendez-vous a lieu le week-end prochain. "Enzo ne faisait là que sa deuxième course en Minivert après une première en 65cc. Pour son passage en 85 sur une piste qu'il découvre, son encadrement sportif est forcément satisfait" commentent ses soutiens.

Pour eux, "l'objectif principal de la saison est le championnat de vitesse en Superbike espagnol (ESBK) mais les réflexes et l'explosivité spécifique de la compétition sur terre fait partie de son apprentissage". La semaine prochaine, Enzo a rendez-vous en Supermotard (compétition mixte terre/asphalte) dans le sud de la France en Aveyron.



Après l'ESBK, le Championnat de France Supermotard organisé par la FFM est "la deuxième priorité de la saison" ajoute l'équipe. "La course du week-end prochain marquera l'ouverture de saison. Enzo y sera aligné au guidonde sa KTM 85 en catégorie Espoirs (moins de 15 ans). Il y sera parmi les plus jeunes de sa catégorie pour ses débuts."

