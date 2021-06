Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 17 heures

La ligue de Tennis Réunion-Mayotte et le club Bourbon Brisants Beachtennis organise les championnats de La réunion les samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 au stade de beach municipal de Saint-Paul. Cette compétition verra s'affronter 4 catégories, les doubles dames, doubles messieurs, les U16 filles et U16 garçons et elle sera qualificative pour les championnats de France de Beach Tennis. Nous publions le communiqué de la ligue de Tennis Reunion-Mayotte ci-dessous. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

