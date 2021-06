Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

La quatrième édition du Swimrun aura lieu le 14 novembre 2021. Pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire, c'est possible à partir du 1er juillet, sur le site dédié. Rappelons que la compétition a été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. Suite à ce report, il reste donc 24 places sur la Courte et 27 places sur la Longue. (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

