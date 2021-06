Le "Tour Auto Rallye de La Réunion" revient sur les chapeaux de roues pour une 52ème édition, du mercredi 23 au dimanche 25 juillet 2021, après une interruption de plus de dix mois, à cause de la crise sanitaire. L'édition débutera sur la place de l'ancienne gare, la place Etienne Regnault, à Saint-Denis. (Photo jb/www.ipreunion.com)

"A la suite de l'annulation tardive de la 51ème édition, l'Etat, par l'intermédiaire de la préfecture nous a accordé une aide financière, à la fois bénéfique pour nos partenaires que pour l'organisation de l'événement", remercie Muriel Rajoël, la présidente du comité d'organisation et de l'association du sport automobile (l'ASA).

Le départ de la première étape de la course se fera le vendredi 23 juillet à 18h sur la place de l'ancienne gare de Saint-Denis, la place Etienne Regnault, pour une traversée de l'est de l'île. Le lendemain, le départ se fera au même endroit à 9h30 pour aller dans l'ouest et dans le sud de l'île. Une épreuve de nuit aura également lieu le samedi soir. L'arrivée se fera le dimanche avec une remise des prix à 15h22. Au total, plus de 160 kilomètres vont être effectués par chacun des coureurs. A cette occasion, les pilotes Stéphane Sarazin et Stéphane Lefebvre, deux champions de France de première division, seront présents.

- Des nouveautés -

Pour cette édition, un "rallye de régularité sportif" sera organisé pour la première fois, en parallèle du rallye classique. Il comportera deux catégories, l'une pour les véhicules historiques, ayant plus de 25 ans et la deuxième pour les véhicules modernes, ayant moins de 25 ans. Ces épreuves se dérouleront à la suite du rallye classique : "le but étant de rouler en harmonie avec le chronomètre et non contre lui", détaille la présidente.

Un challenge "Michelin Rallye Tour" sera également organisé. Il est destiné aux pilotes amateurs qui participent aux rallyes de la coupe de France à la fois pour les deux roues ou les quatre roues.

L'ensemble de la course se déroulera dans le respect des protocoles sanitaires : personnels dédiés et gel hydroalcoolique.

jb/www.ipreunion.com / [email protected]