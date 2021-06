Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La Journée olympique et paralympique se déroule chaque année le 23 juin, et a donc lieu ce mercredi 23 juin 2021. À cette occasion, des activités physiques et sportives sont organisées par l'USEP et l'UNSS dans le cadre du sport scolaire, dans le strict respect du protocole sanitaire, dans les établissements scolaires de l'île. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

