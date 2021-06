Alors que les passionnés de courses hors stade ont pu reprendre un dossard et le chemin des compétitions en trail et course sur route en métropole, leurs homologues réunionnais sont toujours à l'arrêt... Une requête, co-signée par une quinzaine d'organisateurs péi, a dans ce cadre été transmise aux services de la Préfecture en début de semaine. Elle est restée sans réponse... (Photo rb/www.ipreunion.com)

C’est la mort dans l’âme que David Law-Ye a pris, jeudi soir, une décision finalement inéluctable à la lecture stricte des mesures sanitaires à la Réunion. L’organisateur du semi-raid 974, qui devait se dérouler le 3 juillet prochain, a prévenu l’ensemble des 350 inscrits et ses partenaires qu’il jetait l’éponge et que Randonnée Réunion, son association, annulait tout simplement son trail.

Pourtant le Tamponnais s’est battu. Un peu contre les moulins à vent mais il s’est attaché depuis plusieurs semaines à tenter de lancer la saison hors stade à La Réunion déjà amputée de six mois. Il avait donc transmis en temps et en heure, à J – 2 mois (début mai donc), son dossier de demande d’autorisation de manifestation sur la voie publique auprès de Mme Ruth, en charge de ce type d’événement à la Sous-Préfecture de Saint-Benoit. Puis il a attendu, confiant en un calendrier de désescalade propice à l’ouverture des sentiers et routes aux coureurs à pied. Mais les taux d’incidence et autres chiffres en ont voulu autrement début juin.

- Une jauge de 50 concurrents intenable -

Raison pour laquelle il a battu le pavé, tiré la sonnette d’alarme auprès d’autres organisateurs pour écrire et transmettre au Préfet, en début de semaine, une requête lui demandant plus de souplesse, la jauge de 50 concurrents étant intenable.

Avec Roland Chane See Chu (Réunion Sport), Jocelyn Ceus (DSA), Stéphane André (Ilop), Nicaise Contaud (ACSTB), Christopher Camachetty (CA Possession), Jacky Murat (AAJM), Frédéric Duchemann (association Coura’g), Jean-Marc Hardy (Dominicaine), Jean-Louis Prianon (Sports Loisirs OI), Jacques-André Morel (Saint Jo Trail Team), Jean-François Carpin (COSPI), Michel Bègue (CAPP) et Pierrot Hoarau (Asso La Team Lé La), il a parlé "d’incohérences à bien des égards" sur les autorisations données parlant "de deux poids deux mesures" et de son incompréhension "quant à la restriction du sport en plein air".

Il a évoqué "l’activité au grand air" bonne pour la santé, évoqué le rôle essentiel du sport " pour la santé physique et mentale " mais aussi l’intelligence collective des organisateurs capables epar leur bon sens et leur expérience de terraine d’accueillir dans de bonnes conditions sanitaires les sportifs.

- Aucune réponse de la Préfecture -

Il n’a pas donc manqué d’arguments, comme d’autres avant, balayés à ce jour, non pas par une réponse mais par un silence presque assourdissant pour ce milieu sportif qui se bat depuis des mois pour trouver des solutions et où l’on sent poindre une note de désespoir face aux mesures protectrices.

Imaz Press Réunion a souhaité également avoir un retour sur cette demande de requête et a posé par écrit cinq questions :

1) le Préfet a t il prévu de faire une annonce sur le calendrier de désescalade cette semaine concernant l'après 30 juin?

2) est il prévu un assouplissement des mesures sanitaires pour la pratique de l'activité physique et pour l'organisation de manifestations sportives sur la voie publique? Si oui, à quel terme? 3) comment expliquer qu'une organisation de manifestation sur la voie publique puisse accueillir 50 participants et 300 spectateurs et pas 300 participants et 50 spectateurs?

4) est il programmé une réunion avec les structures (ligues, clubs, organisateurs) afin d'essayer de trouver des solutions communes au problème actuel handicapant pour les organisateurs? 5) la Préfecture de la Réunion a t elle prévu de s'inspirer de protocoles déjà mis en place dans d'autres régions de France (exemple: organisation du Trail du Ventoux le 6 juin dernier avec 650 participants répartis en vagues de 50 personnes avec départs et convocations espacés d'un certain laps de temps)?

La demande est restée elle-aussi lettre morte. Une promptitude à communiquer égale à la volonté d’un adolescent de bien vouloir rédiger un texto en bon français. En juillet, trois trails inscrits au calendrier réunionnais sont d’ores et déjà annulés.

lb/www.ipreunion.com / [email protected]