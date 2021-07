Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Le champion du monde de street workout 2018, le français Yohan Bounegab, est à La Réunion pour effectuer des masterclass afin de rencontrer et d'initier les publics sur les communes de Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Louis, l'Etang-Salé, Saint-Denis et Saint-André. Face aux nouvelles restrictions sanitaires, l'association Bek la barre et ses partenaires ont souhaité alléger les manifestations prévues cette semaine. La Réunion Cup, où Yohan Bounegab devait être jury, est reportée. (Photo : Instagram Yohan Bounegab)

