La discipline de force athlétique à La Réunion pousse fort. C'est Nadège Barrère, pratiquante de force athlétique depuis moins de deux ans, qui est allée décrocher la médaille de bronze au championnat d'Europe qui se déroulait à Pilsen en République Tchèque. Rentrée à La Réunion, l'athlète s'entraîne désormais pour le Championnat de France les 11 et 12 septembre prochain et se prépare donc déjà à repartir. La sportive ne s'arrête pas là, elle participera au Championnat du monde qui se déroulera en Suède les 24 et 25 septembre prochains, toujours avec la présence de son coach Damien Stymans. (Photos DR)

Nadège Barrère est montée sur le podium du Championnat d'Europe Master, à 42 ans et avec seulement un an d'entraînement. La Réunionnaise est allée chercher la médaille de bronze en République Tchèque, avec une charge de 60 kilos. Regardez sa montée sur le podium :

Partie à l'origine pour "se faire plaisir" face au gratin du "bench press" (l'un des mouvements à effectuer dans sa discipline), l'ancienne crossfiteuse a su s'imposer mais surtout se qualifier pour le Championnat du Monde qui se déroulera en Suède le 24 et 25 septembre prochain.

Et si l'idée était surtout d'aller expérimenter le monde des compétitions hors Réunion, aujourd'hui l'athlète ne lésine pas et s'entraîne tous les jours. "L'ojectif c'est le podium final. J'ai une diète préparée par mon coach Damien, six repas par jours et je les pèse tous" indique-t-elle.

- Championnat sur championnat -

Aujourd'hui la championne s'entraîne à La Fournaise, où la salle et son matériel sont plus adaptés pour la force athlétique et l'haltérophilie olympique. Dans son élément, la sportive indique en plaisantant : "je suis là pour soulever ce qu'on me dit de soulever. Mon coach m'a dit que j'avais de bonnes cuisses, qu'il fallait en faire quelque chose".

Aujourd'hui, la championne se prépare ardemment pour ses prochaines compétitions, avec à ses côtés son entraîneur Damien Stymans pour l'épauler. "Il y a une réelle symbiose avec mon coach et toute une stratégie, la force c'est beaucoup de mental et d'énergie, Damien juge ma force du jour et adapte mes charges" assure l'athlète de haut niveau, prête pour ses prochaines compétitions.

Lire aussi : Force athlétique : Nadège Barrere prête pour les championnats d'Europe

ml/www.ipreunion.com / [email protected]