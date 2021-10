Afin d'encourager la reprise de la pratique d'une activité sportive chez les jeunes, l'État met en place une allocation sportive de rentrée de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de l'inscription dans une structure sportive, précise la préfecture. Le dispositif Pass'Sport s'inscrit dans le cadre du plan de Relance. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mouvement sportif (CROS, ligues et comités, clubs) et les services de l’État se mobilisent conjointement pour déployer Pass’Sport à La Réunion et faciliter la reprise de la pratique sportive pour le plus grand nombre.

- Qui est concerné ? -

Le dispositif Pass'Sport est destiné aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 bénéficiaires de :

- l’allocation de rentrée scolaire ;

- ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

- ou l’allocation aux adultes handicapés à partir de 16 ans (AAH).

Il s’agit d’une mesure de solidarité pour les familles pour lesquelles le coût de l’adhésion aux clubs peut constituer un frein à la pratique sportive.

C'est aussi une mesure de soutien aux clubs qui ont subi d’importantes pertes de licenciés dans certaines disciplines sportives depuis le début de la crise sanitaire.

- Comment cela fonctionne ? -

Les familles éligibles ont reçu un courrier leur indiquant qu’elles peuvent bénéficier de cette aide. Ce dernier doit être présenté au moment de l’inscription dans la structure sportive et au plus tard le 30 novembre.

Le Pass’Sport est cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.

Dans quelle structure utiliser le Pass’Sport ?

Les structures habilitées à percevoir l'aide Pass'Sport sont :

- les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées ;

- les associations et structures non affiliées aux fédérations sportives, agréées jeunesse éducation populaire (JEP) et domiciliées dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV).

Toutes les associations et structures sportives affiliées à une fédération sportive agrée par le ministère chargé des Sports sont automatiquement partenaires du dispositif. Les associations agréées non affiliées à une fédération sportive et qui œuvrent dans un Quartier prioritaire de la Politique de la Ville doivent se déclarer en ligne sur la plateforme dédiée Pass’Sport.

L’aide est versée directement à la structure d’accueil en contrepartie d’une réduction immédiate accordée au jeune venant s’inscrire.

- Fin de la campagne le 30 novembre 2021 -

Il est encore temps pour les jeunes de s’inscrire dans un club grâce au Pass’Sport ! Il est encore temps pour les structures éligibles d’entrer dans le dispositif !