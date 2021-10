A l'instar du 52e Tour Auto déjà organisé par l'ASA Réunion (association sport automobile), le 14ème Rallye de Saint Joseph BMW-NTR comptera au départ un certain Anthony Bruni. Le fils prend la place du père sur la course. Nous publions ci-dessous le communiqué d'ASA Réunion. (Photos ASA Réunion)

Les amateurs de rallye à la Réunion en ont perdu leur latin au départ de la course en voyant Anthony Bruni à la dernière place sur la liste des engagés. Anthony Bruni père a donc laissé la place à Anthony Bruni fils et le rallye a switché allègrement d’Anto à Nanou. C’est donc bien le fils qui préside désormais à la représentation de la famille sur les listes des engagés. En vue de cette épreuve dans le Sud Sauvage, Nanou troque la Peugeot 106 engagée en N1 aux côtés de sa cousine par une Peugeot 208 engagée en RC4.

Le jeune héritier sera cette fois copiloté par un homme d’expérience: Jean Fred Pecault. "C’est une sacrée opportunité pour moi de pouvoir rouler dans cette voiture." commençait Anthony. "C’est une auto nouvelle génération. Initialement, le projet était de rouler sur la Clio R3 de Patrice Poinapin mais cette voiture a été vendue dans l’intervalle et Patrice a fait l’acquisition de la Peugeot 208 et nous l’a proposé. Il a fait un sacré effort pour me permettre de rouler et je pourrais donc prendre des marques dans cette voiture."

Après une première épreuve qu’il n’avait pas pu mener à son terme fin Juillet, le rookie prendra son deuxième départ avec comme objectif de franchir la ligne d’arrivée. "Au Tour Auto j’ai d’abord eu des soucis de surchauffe le premier soir avant de rencontrer des problèmes de cardans qui m’ont obligé à abandonner à l’arrivée de Notre Dame. Cette fois, j’ai l’avantage d’avoir Jean Fred à côté de moi et il connait bien la mécanique. C’est vraiment un avantage en plus de ses qualités de copilote." poursuivait Nanou. Le jeune pilote pourra une fois encore compter sur un papa particulièrement attentif:

"Depuis tout petit je suis bercé par le rallye. Ces derniers temps, c’était beaucoup avec Patrice (son oncle, frère d’Anthony) sur console et donc en virtuel puisque je n’avais pas l’âge de conduire." s’amusait "Junior". "Papa a un rôle important pour moi. Au-delà de la recherche de sponsors pour que je puisse rouler, il me donne beaucoup de conseil pour m’apprendre à garder mon calme, rester posé et positif...Franchement ça m’enlève beaucoup de stress!" déclarait le pilote.

Le dernier pilote en date de la famille Bruni a évidemment hâte de pouvoir prendre le volant de cette Peugeot 208 qui sera alignée avec une nouvelle décoration: "Non seulement il y a du monde en Rally4 mais j’ai eu l’occasion de monter en essais dans cette voiture à droite et j’ai été impressionné par son châssis. Je suis impatient d’être au départ évidemment."

Pour ce 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR, les attentes de Nanou sont avant d’accumuler les kilomètres: "Je connais certaines des spéciales qui sont annoncées. Papa habite à Saint Joseph d’ailleurs. Et puis quand il pilotait j’ai eu l’occasion de voir toutes les spéciales en images embarquées. Même si cette fois, je ne serais pas spectateur mais acteur, ça me donne une bonne idée du rythme. Même si certaines spéciales sont plus étroites et lentes qu’au Tour Auto, ça va vite!"

Les sports mécaniques à la Réunion et notamment le rallye sont bien souvent une histoire de famille. La présence de nombreux patronymes connus par le passé sont là pour en attester sur les listes des engagés récentes. Les engagements en vue de cette épreuve sont possibles jusqu’au Lundi 11 Octobre avant que l’ASARéunion ne dévoile le détail de son parcours le 13 en vue de ce 14e Rallye de Saint Joseph BMW-NTR.