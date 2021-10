Stéphane Sine, sociétaire du lutte club Saint-Joseph (LCSJ) a décroché une médaille d'argent (catégorie U20, moins de 65kg) lors des championnats de France jeunes U15, U17, U20 de lutte libre se sont déroulés le samedi 8 octobre et le dimanche 9 octobre 2021 à Ceyrat. La Réunion était représentée par cinq athlètes dont trois lutteurs du LCSJ et deux lutteurs de la dominicaine olympique club (DOC).

Stéphane Sine a réalisé "une très bonne compétition, seul le match perdu face au futur champion de France a été serré mais il a gagn" tous les autres matchs par grande supériorité" commente le comité régional de lutte de La Réunion.

Noah Ripert: U15 -68kg (DOC) et Marc Legros: U17 -55kg (DOC) terminent au pied du podium à la 4éme place.Henzo Vienne : U15 -68kg (LCSJ) et Mathéo Henrion: U17 - 60kg (LCSJ) ne se classent pas. Le week-end du 23 et 24 octobre auront lieu les championnats de France séniors, six athlètes réunionnais seront en lice.

www.ipreunion.com / [email protected]