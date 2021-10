La surfeuse réunionnaise Alice Lemoigne a remporté le Jeep Malibu Classic la nuit dernière en Californie, indique la Fédération française de surf. Il s'agit de la dernière étape du tour professionnel World Surf League (ligue mondiale de surf) de longboard. Grâce à ce succès, Alice Lemoigne arrive en 2ème place du classement mondial de surf, soit la vice-championne du monde ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Fédération française de surf indique qu'elle arrive derrière l'Américaine Honolua Blomfield. "C'est un rêve de gagner ici à Malibu, c'est une vague parfaite et je l'aime tellement", a déclaré Alice Lemoigne selon la fédération. "C'était lent, alors j'ai attendu les vagues de série et elles sont venues à moi donc je ne pouvais pas être plus contente. Je suis si heureuse de gagner et de partager une finale avec Hono (Blomfield), c'était vraiment spécial. Félicitations à elle et à toutes les autres filles, et merci à tout le monde ici pour m'avoir soutenue et nous avoir permis de surfer dans cet endroit incroyable."

