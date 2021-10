Le Réunionnais Antoine Razafinarivo s'est hissé à la 596ème place du classement français à l'issue des épreuves individuelles N1 Junior de tennis de table qui ont eu lieu au cours de la semaine du lundi 10 octobre 2021. Le jeune pongiste est sociétaire du Pôle Espoir (Provence, Alpes, Côte d'Azur (PACA)

Le Réunionnais s’est installé dans le paysage du tennis de table français, en ce début de saison 2021 - 2022. Malgré l’absence de compétitions toute la saison 2020 - 2021, Antoine Razafinarivotermine finaliste de l’Open de Marseille, et a enchaîné par le tournoi de Fréjus (son club), où il a frôlé l’exploit de battre le jeune prodige Montpelliérain Félix Lebrun, N°110 français et champion de France cadet. Et c’est par une victoire sur un tableau, et une place de finaliste dans un autre qu’il a entamé le Tournoi d’Antibes. Très rapidement, Antoine Razafinarivo devient le joueur à craindre cette saison. “Antoine est le joueur que je crains le plus en terme de contre performance" indique Félix Lebrun.

Un statut confirmé lors des épreuves individuelles N1 Junior la semaine dernière durant lesquelles Antoine a atteint les 1/2 finales et devient alors 596ème joueur Français. Il était numéro 885 il y encore 2 mois. “Bien que son niveau de jeu est proche des 300 meilleurs joueurs français” commente Eric Angles, son entraineur.

C’est le début d’une aventure européenne aussi pour Antoine Razafinarivo. Il est en attente d'une 2ème licence pour jouer dans un club Espagnol, et se prépare à participer à l’Open de Finland début décembre. En attendant, le Réunionnais a rejoint Porto ce week-end pour un stage international d’une semaine en compagnie de l’équipe national du Portugal. L’occasion pour lui de se préparer aux épreuves du championnat de France individuel et double, qui se dérouleront dans la région du Havre du 29 au 31 octobre.