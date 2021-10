Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

A 21h tapantes ce jeudi 21 octobre 2021, des milliers concurrent.e.s prendront le départ de la Diagonale des fous. Protocole sanitaire oblige, elles et ils s'élanceront par vagues de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Les premier.e.s arriveront au stade de la Redoute à Saint-Denis dès vendredi soir ces 20h (selon les prévisions). Entre-temps, elles et ils auront traversé La Réunion de part en part en suivant une diagonale longue de 159,7 km avec 8.400 mètres de dénivelé. Les dernier.e.s auront jusqu'à dimanche 15h40 pour arriver à la Redoute. La Diagonale est la plus grande épreuve du Grand raid qui regroupe également trois autres courses : le trail de Bourbon (trail intermédiaire), la Mascareigne (course la plus courte) et le relais zembrocal (course en relais de 4). Comme tous les ans, Imaz Press suivra en direct ces courses dès ce jeudi en photo, en vidéo et en textes (Photo rb/www.ipreunion.com)

