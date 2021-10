Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Dernier jour d'effort ce dimanche 23 octobre 2021 pour les concurrent.e.s du Grand raid. Ces héroïnes et ces héros ont jusqu'à 15h40 pour franchir la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis). Les champion.ne.s sont déjà arrivé.e.s. La Diagonale des fous a été gagné par le duo Ludovic Pommeret et Daniel Jung. Chez les féminines, Emilie Maroteaux est arrivée en tête. Le premier Réunionnais, Judicaël Sautron, a terminé à la 8ème place. Le Trail de Bourbona été remporté par Grégoire Curmer, vainqueur de la Diagonale en 2019. La Mascareignes a été gagnée par El-Habib Zoubert, Angélique Lesport est la première féminine. Dans le Zembrocal trail, c'est l'équipe GoSport qui a remporté la course en relais (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dernier jour d'effort ce dimanche 23 octobre 2021 pour les concurrent.e.s du Grand raid. Ces héroïnes et ces héros ont jusqu'à 15h40 pour franchir la ligne d'arrivée au stade de la Redoute (Saint-Denis). Les champion.ne.s sont déjà arrivé.e.s. La Diagonale des fous a été gagné par le duo Ludovic Pommeret et Daniel Jung. Chez les féminines, Emilie Maroteaux est arrivée en tête. Le premier Réunionnais, Judicaël Sautron, a terminé à la 8ème place. Le Trail de Bourbona été remporté par Grégoire Curmer, vainqueur de la Diagonale en 2019. La Mascareignes a été gagnée par El-Habib Zoubert, Angélique Lesport est la première féminine. Dans le Zembrocal trail, c'est l'équipe GoSport qui a remporté la course en relais (Photo rb/www.ipreunion.com)