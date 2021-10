La Réunionnaise Alice Lemoigne a été sacrée championne de France de longboard ce samedi 23 octobre 2021 aux Sables d'Olonne. C'est la 6ème fois que la vice-championne du monde accroche ce titre national au tableau de chasse de La Réunion. Notre île s'est d'ailleurs particulièrement illustrée en longboard au cours de ces championnats. La Réunion réalise un dublé chez les dames, puisque la Réunionnais Maya Glasenapp a empoché la médaille d'argent. chez les homes Le Réunionnais Aurélien Meynieux est monté sur la deuxième marche du podium. Nous publions ci-dessus le communiqué de la fédération française de surf (Photo fédération française de surf )

Les Sables d'Olonne attendaient le retour des championnats de France depuis 35 ans et les conditions ont été exceptionnelles pour la première des 8 journées de compétition. Des vagues, pas de vent, la chaleur de l'été indien et la dernière finale au coucher du soleil devant un très nombreux public. La journée marathon a débuté peu après 9 heures ce samedi matin pour s'achever dix heures plus tard. Dans de belles vagues mais avec une houle s'amortissant rapidement, la direction de compétition avait pris la décision d'ouvrir les championnats avec les "grandes planches", le longboard et le stand up paddle surfing, ainsi que le skimboard. Regardez

- Kerdreux première -

Après les tours éliminatoires, on se retrouvaient en fin d'après-midi pour les 5 finales du jour. Le Stand Up Paddle surfing ouvraient les débats avec l'honneur aux dames. Camille Dubrana prenait rapidement la tête avec notamment un 5 points. Mais Marine Kerdreux revenait dans la partie. Après 10 minutes, elle scorait un 4,67 pts puis un 4,27 pts et talonnait Dubrana. Toutes deux faisaient course en tête, loin devant Maylise Ligne et Sophie Degas, davantage en difficulté dans les vagues plus molles à marée haute. La décision se faisait dans les derniers instants un peu fous : Kerdreux prenait plus de risque qui allaient payer. La jeune bretonne obtenait deux notes au-dessus des 6 points et s'envolait pour son premier titre national après sa finale de 2019 (4e place). Titre gagné devant sa coéquipière Dubrana.

- Le doublé des frères Carpentier… -

Sur la plage, l'équipe de Bretagne était aux anges après ce joli doublé et ne redescendait pas en émotion puisque dans la finale messieurs qui suivait, les frères Benoit et Mathieu Carpentier mettaient le feu. Champion du monde et champion de France en titre, Benoit pliait rapidement la finale avec un 8 pts, suivi d'un 7,17. En seulement deux minutes, il avait déjà le titre accroché à la pagaie. La suite était un récital ponctué d'une ride incroyable à 10 minutes du buzzer. Trois gros turn, un cut back et un reentry aérien pour conclure : 9,50 pts, deuxième note du jour. Dans le même temps, son frère aîné assurait la deuxième place devant Antonin Salverria pour offrir au clan breton un doublé des familles.

- …Et celui des Réunionnais -

C'était au tour du longboard d'entrée en scène au soleil couchant. Et au clan réunionnais de faire entendre ses voix. Alice Lemoigne, vice-championne du monde et archi favorite pour son 6e titre national savait pourtant qu'elle devait se méfier de la Basque Zoe Grospiron et de Maya Glasenapp, elle aussi de La Réunion. Les échanges étaient d'ailleurs de très haut niveau malgré des vagues de plus en plus courtes car proches du bord. Un temps indécis, la finale basculait totalement dans le camp de Lemoigne après un quart d'heure d'échanges.

D'abord un 7,77 puis un 8,83 qui mettait combo ses adversaires. La Réunionnaise gardait le meilleur pour la fin avec une dernière superbe droite pour un 9,40 pts qui lui faisait tutoyer la perfection. Comme pour les Bretons un peu plus tôt, la Réunion explosait de joie car Maya Glasenapp, qui avait eu la bonne idée de scorer un 6,50 dans les premières minutes, conservait la deuxième place devant Camille Dubrana, de retour à l'eau après sa finale en Stand Up Paddle. Pourtant attendue aux premières places après sa demi-finale WSL en Californie voici 10 jours, Grospiron terminait quatrième.

- Besseau à domicile -

Peu avant la finale du longboard messieurs, les quatre finalistes du skimboard se retrouvaient pour faire le show à quelques mètres du public. Septuple champion de France, Axel Cristol semblait bien parti pour continuer son hégémonie, d'autant que le Néo-Aquitaine trouvait de belles vagues. C'était sans compter sur l'expérience du terrain et la grande forme actuelle de Beryl Besseau.

Régional de l'étape, et grand connaisseur de Tanchet où il y a fait ses gammes, il prenait très vite la mesure de cette finale très forte en émotion (lire les réactions) et s'offrait son titre de champion après avoir remporté le classement général de l'Open de France quelques jours plus tôt. Vainqueur de la dernière étape de cet Open 2021 le week-end dernier, Mathieu Le Guen chipait la deuxième place à Cristol.

- Delpero n'a pas tremblé -

Il était temps de conclure la journée alors que les dernières lueurs du jour s'estompaient. Après avoir survolé les tours précédents, 17,90 et 18,43 de total, avec la vague du jour en demi-finale (9,93), le Basque ne voulait prendre aucun risque et sautait rapidement sur les premières vagues pour se porter en tête. Chose faite après moins de 10 minutes, un 7,50 et 8,83 au passage.

Ses interminables noses faisaient mouche. Ce sixième titre national vient conclure une nouvelle très belle saison, faite de haut (victoire au Surf ranch) et de bas (défaite au 2er tour à Malibu). Cornelis Accoh et Benoit Carpentier éliminés plus tôt, la lutte pour être le dauphin de Delpero était âpre et très serrés.

C'est finalement le Réunionnais Aurélien Meynieux qui prenait le meilleur avec un 6,10 pts pour dépasser d'une courte tête le Néo-Aquitaine Roland Lefeuvre et le Breton Hugo Tosetti.

- Pas de compétition dimanche -

Après cette première belle journée, la journée de dimanche a été annoncée off par la direction de compétition en raison du manque de vagues pourtant peu habituel à cette saison. Des démonstrations de surf foil viendront toutefois animer la journée. Le prochain call est fixé à lundi matin 8h45 et le début de la catégorie shortboard senior.

RÉSULTATS

Stand Up Paddle surfing dames

1. Marine Kerdreux (Bretagne) 13,00 pts

2. Camille Dubrana (Bretagne) 10,17 pts

3. Maylis Migne (Pays de la Loire) 4,43 pts

4. Sophie Degas (Pays de la Loire) 2,50

Stand Up Paddle surfing messieurs

1. Benoit Carpentier (Bretagne) 17,50 pts

2. Mathieu Carpentier (Bretagne) 10,83 pts

3. Antonin Salverria (Nouvelle-Aquitaine) 7,77 pts

4. Arthur Tudal (Bretagne) 7,70

Longboard hommes

1. Edouard Delpero (Nouvelle-Aquitaine) 16,33 pts

2. Aurélien Meynieux (La Réunion) 11,13 pts

3. Roland Lefeuvre (Nouvelle-Aquitaine) 10,40 pts

4. Hugo Tosetti (Bretagne) 9,87 pts

Longboard dames

1. Alice Lemoigne (La Réunion) 18,23 pts

2. Maya Glasenapp (La Réunion) 12,10 pts

3. Camille Dubrana (Bretagne) 9,77 pts

4. Zoe Grospiron (Nouvelle-Aquitaine) 9,04 pts

Skimboard

1. Beryl Besseau (Pays de la Loire) 29,46 pts

2. Mathieu Le Guen (Pays de la Loire) 26,19 pts

3. Axel Cristol (Nouvelle-Aquitaine) 25,93 pts

4. Florent Mouronval (Normandie) 24,83 pts