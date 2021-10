Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Le rideau est tombé sur le Grand raid 2021. Tout au long des quatre courses de la compétition des milliers de concurrent.e.s ont couru pour certain.e.s, marché pour beaucoup et même rampé pour d'autres. Elles et ils sont survécu. Elles et ils ont passé la ligne d'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis après être allés au bout de leurs efforts, au bout d'elles mêmes et d'eux mêmes. Champion.ne.s ou moins titré.e.s, certain.e.s ne sont pas allé.e.s jusqu'à la fin du parcours. Victimes de blessures, d'épuisement, de découragement celles là et ceux là ont du abandonner. Elles et ils reviendront plus fort une prochaine fois. Imaz Press, qui a suivi les courses en direct, rend hommage en photos à toutes et à tous et leur dit : BRAVO (Phot rb/www.ipreunion.com)

