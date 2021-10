Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Hassan Hamilcaro, 21 ans, a terminé 3ème des championnats du monde de KickBoxing qui ont eu lieu en Italie du lundi 18 octobre au samedi 23 octobre 2021. Licencié à l'association sportive et culturelle de Terre-Sainte (ASCDTS), Le Saint-Pierrois, originaire de la Ravine Blanche et déja champion de France de KickBoxing et de karaté contact ainsi que champion de La Réunion de Boxe Anglaise (Photo Facebook de Hassan Hamilcaro)

