Ils ont brillé tout au long du week-end ! C'est à Istres, que le Sporting Club d'Haltérophilie et Musculation de Saint-Paul bat le carton plein aux Championnats de France Élite 2021, avec plusieurs réunionnais sur le podium ! Ils sont 3 champions de France, Etienne Essob, Clarisse Tissot, Déborah Virama, ainsi que 3 vice-champions de France, David Essob, Alicia et Serena Auzate.

"La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive”, tient à féliciter ses Champions et Championnes pour ces résultats exceptionnels ! C’est grâce à la qualité de ces clubs et l’excellence de ses encadrants, que les Saint-Paulois portent les couleurs de l’île en France et partout ailleurs" souligne la commune

www.ipreunion.com / [email protected]