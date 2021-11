Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 49 minutes

Les championnats de France de lutte féminine (jeunes U15, U17, U20) se sont déroulés le samedi 5 novembre et le dimanche 6 novembre 2021 à Saint-Yrieix-La-Perche en Haute-Vienne. représentée par six lutteuses du lutte club Saint-Joseph, a décroché quatre médailles, deux d'argent et deux de bronze (Photo Comité de lutte de La Réunion)

Les championnats de France de lutte féminine (jeunes U15, U17, U20) se sont déroulés le samedi 5 novembre et le dimanche 6 novembre 2021 à Saint-Yrieix-La-Perche en Haute-Vienne. représentée par six lutteuses du lutte club Saint-Joseph, a décroché quatre médailles, deux d'argent et deux de bronze (Photo Comité de lutte de La Réunion)