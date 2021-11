Deux jeunes réunionnais de 14 et 11 ans finissent dans le top 11 mondial de la Danone Nations Cup, plus grand tournoi de football au monde pour les enfants âgés de 10 à 15 ans. Les deux marmailles, qui sont frères, ont gagné un voyage à Paris (Photo D.R.)

Pour cause de crise Covid, la compétition internationale de la Danone Nations cup s’est tenue en ligne cette année. Cette compétition gratuite était accessible à tous les enfants de 10 à 15 ans qu’ils soient ou non licenciés d’un club de football. Le nom des 11 gagnants

mondiaux ont été révélé le 4 Novembre et parmi eux deux jeunes réunionnais qui plus est frères : Gaétan et Maxence Picard, âgés respectivement de 11 et 14 ans.

Les deux marmailles de la Ligne des Bambous (Saint-Pierre) ont répondu aux challenges lancés par les parrains internationaux, tels que Raphaël Varane, joueur de l’équipe de France, Ada Hegerberg, joueuse de football internationale qui a été la première femme à remporter le ballon d’or féminin France football et Muhammad Yunus, qui a obtenu le prix Nobel de la paix.

Maxence et Gaëtan ont reproduit les gestes techniques de leurs idoles et les ont envoyés par vidéos : c’était les "do it like". Ils les ont également défiés dans le "challenge inversé".

Gaétan et Maxence Picardont été parmi les plus rapides à répondre aux différentes questions des "quiz". En cumulant des points, ils ont intégré le top 11 du classement mondial. Dans leur préparation, ils ont pu compter sur l’aide de leur Papa Bruno Picard, directeur technique du club de régional 2 de la ligne des bambous.

En plus des deux Réunionnais, parmi les autres finalistes se trouvent un mMétropolitain, un Espagnol, deux Italiens, un Algérien et quatre Marocains. Ils ont tous gagné un voyage à Paris avec un accompagnant légal. "Au programme : visite la capitale, participation à la cérémonie des Awards du Danone Nations Club, participation à un football camp et plein d’autres surprises" indiquent les organisateurs.

Le tournoi régional de la Danone Nations Cup se poursuit sur le terrain. La finale se tiendra le 4 décembre au stade de La Redoute à Saint-Denis. L’équipe gagnante partira également à Paris.